Раздевалка в гараже, отсутствие туалета, лед приходится очищать от сажи местной котельной: хоккеисты Карасука Новосибирской области рассказали, почему им не удается достойно выступить на хоккейных матчах, и в каких условиях приходится тренироваться.

Хоккеист железнодорожной сборной новосибирской команды «Локомотив» Юрий Бондаренко просит построить в Карасуке крытую хоккейную коробку. Об этом он заявил журналисту купинского телевидения. По его мнению, карасукской команде не выиграть у тех, кто тренируется на крытых ледовых площадках.

Юрий играет в профессиональной команде, и по возможности встает в строй хоккеистов Карасука.

«Я всегда готов поддержать земляков, которые любят спорт и хотят играть, но у них нет условий. Тренируются на открытой коробке в микрорайоне Жилмассив, где снег зачастую нужно чистить самостоятельно из-за сажи от местной котельной, которая покрывает ледяное полотно, быстро тупятся коньки. Да и что говорить о победах, если рядом нет даже туалета, а раздевалку разместили в гараже», - рассказал VN.ru Юрий Бондаренко.

Местным хоккеистам обидно, что им ежегодно обещали крытый модуль, но так и не построили. На игры в соседние районы спортсмены ездят на личном транспорте, экипировку приобретают за свой счет.

Есть в районе и профессиональный тренер, который мог бы заниматься не только со взрослыми, но и учить детей. Сергей Разинков окончил Сибирский университет физической культуры и спорта по специальности «Тренер по хоккею с шайбой». Применения своим знаниям в районе он не нашел, сейчас работает спасателем в Карасукском поисково-спасательном отряде аварийно-спасательной службы НСО. Но любимый спорт не забросил: тренирует взрослую команду, с ней же играет.

«Мы работаем на энтузиазме. Из-за бурана или мороза нам часто приходиться отменять тренировки и ехать на товарищеские встречи без подготовки. Любая победа требует регулярности в занятиях, а мы даже не можем накатать элементы. Просим только крышу над головой. Сейчас участвуем в межрегиональном чемпионате по хоккею среди ветеранов «Кубок поколения». Из восьми команд пока держимся на четвертом месте, а могли бы и лучше», - говорит Сергей Разинков.

Несколько лет назад построена крытая хоккейная площадка в Купино. Сейчас там тренируются местные любители этого вида спорта. Благодаря крыше над головой, зимний сезон хоккеистов продлен на несколько месяцев. На купинской площадке проходят матчи межрегионального чемпионата по хоккею среди ветеранов «Кубок поколения».