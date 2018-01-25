Добавить комментарий (1)

На сайте храма опубликовано следующее обращение:

"Испокон веков на Руси храмы строились в основном за народные пожертвования. В Ветхом Завете Господь повелел Моисею собрать с избранного народа все необходимые материалы для строительства Скинии собрания, которая знаменовала собою место пребывания и правления народом Самого Бога (Исх. XXXV, 4–9, ХХXVI, 3–7). За это народ Израильский получил благословение Бога. Скиния собрания стала прообразом наших Православных храмов.

Первый храм Христа Спасителя в Москве был возведен в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших. Он строился более сорока лет и был создан на пожертвования всей России, и в первую очередь на пожертвования вдов, мужья которых погибли в отечественной войне. Храм стал зримым воплощением Славы России, ее Веры и Величия, свидетелем многих исторических событий. В наше время, мы, православные христиане – новый Израиль, по примеру ветхозаветного Израиля должны так же всем миром построить храм Всевышнему Богу. Мы обращаемся с великой просьбой. Просим всякого православного христианина принять участие в строительстве храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Татарске. Мы просим делать посильное пожертвование в суме всего 100 рублей каждый месяц. Всего 100 рублей в месяц. Если нас, неравнодушных, принявших спасительное решение стать жертвователями и строителями храма Иоанна Кронштадтского окажется 5000 человек, то уже в мае мы сможем начать строительство фундамента. А через пять лет мы сможем возносить наши молитвы Великому Богу о Вас и Ваших близких в новом храме, построенном благодаря Вам.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский много сделал для спасения России и русского народа и в частности для нашего города Татарска. В 1906 году он сам лично дал деньги для строительства церковно-приходской школы на 120 человек, в которой впоследствии учились наши бабушки и дедушки. Несомненно школа сыграла большую роль в духовно-просветительской и социальной сферах нашего города. И до сего дня Святой праведный Иоанн Кронштадтский возносит свои молитвы перед Богом и являет чудеса бескорыстной помощи нашему народу.

Так построим же Божий храм за 100 рублей в месяц!"

Кроме того, были созданы группы проекта в интернете: https://vk.com/hramza100, https://ok.ru/hramza100. В них будет представлена вся информации, касающаяся хода строительства, сбора пожертвований, расходов и т.п.