В Новосибирской области транспортные полицейские задержали мужчину, совершившего кражу личного имущества у пассажирки поезда на сумму 245 тысяч рублей. В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск обратилась 70-летняя жительница города Тобольска, которая сообщила, что, следуя в пассажирском поезде «Новый Уренгой - Новосибирск», на перегоне станций Калачинск-Татарская, обнаружила пропажу своей сумки, в которой находились личные вещи, 190 тысяч рублей, золотые ювелирные украшения, банковские карты и документы. Общая сумма причиненного ущерба составила 245 тысяч рублей. В ходе опроса проводников и пассажиров вагона транспортные полицейские выяснили, что две женщины видели, как перед станцией Татарская из полукупе, в котором следовала потерпевшая, выходил мужчина с сумкой. Пассажирки описали внешность гражданина. Информация была направлена сотрудникам линейного пункта полиции на станции Татарская, которые по ориентировке задержали подозреваемого в железнодорожном вокзале. Задержанным оказался 37-летний житель Алтайского края. Выяснилось, что мужчина следовал из Ханты-Мансийского автономного округа, где работал вахтовым методом. На станции Татарская гражданин ожидал поезда до Славгорода.

Подозреваемый признался, что спрятал похищенное в снегу около вокзала. В указанном месте полицейские обнаружили сумку. Оказалось, что мужчина даже не видел, что находится в сумке, потому что очень удивился, когда при производстве досмотра стражи порядка достали из нее крупную сумку денег и золотые украшения. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

ЛО МВД России на ст. Барабинск