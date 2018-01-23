Крещенские праздничные Богослужения в Татарске состоялись 18 и 19 января, Божественную Литургию совершал настоятель Покровского храма протоиерей Александр Соловьев. Встретив праздник в храме, паломники из Татарска поехали в Усть-Тарку, чтобы окунуться в прорубь...

Ежегодно 18 января, в крещенский сочельник, автобус увозит всех желающих от Покровского храма в храм во имя Архангела Михаила села Усть-Тарка. Крестный ход начался прямо в храме Архангела Михаила и, неся хоругви и воспевая Крещение Господа, паломники дружно пошли по усть-таркским улочкам к реке Омь.

Вместе с мирянами приехал настоятель храма Покрова о. Александр Соловьев, который, кстати, после освящения воды окунался в крещенскую воду. Как и отец Александр Шатов, настоятель усть-таркского храма во имя Архангела Михаила. Стоит отметить, что в православном шествии участвовали казаки совсем недавно образованного хутора «Татарский». Многих начинающих и даже опытных «моржей» преследуют легкий мандраж – это ни для кого не секрет. Но все сомнения и страхи удалось прогнать. Во-первых, молитвой. Во-вторых, справится с собой помогает мысль, что подвиг погружения в ледяную купель совершается ради Бога. Во Славу Божью. Когда нет за душой ничего доброго, хочется пожертвовать хоть чем-то: например, своим «костюмом Адама», который, в общем-то, боится залазить в минусовую воду. Если мы стараемся что-то делать для Бога, то и Господь пошлет нам свою помощь и милость. А ведь это самое важное – особенно для вечной жизни, к которой нам хорошо было бы как-то себя подготавливать.

Кто-то не заморачивается «высокими» вопросами, потому что для него купание – это просто «в кайф…» Но принесет ли такой «кайф» пользу душе? Вряд ли… Вот как интересно: все вроде бы делают одно и то же, а результат почему-то разный… Выходит, что главное в таком деле – это наше отношение, мотив. Ведь и пост можно превратить в диету, если не кушать мясное только ради похудения. И этакое упрощение – весьма бессмысленно и печально! Поэтому, если захотите «проверить» себя, – обязательно творите добрые дела с мыслью любви к Богу, к Его празднику.

После крестного хода совершался чин великого освящения воды. Присутствующие усердно молились, и отец Александр Шатов погрузил крест в ледяную воду…Все, теперь вода святая! И вошли в нее, как в реку Иордан, первые верующие…

Впрок ли купание человеку, который погружается в святую воду с матами или предварительно приложившись к бутылке? Нет. Это грешно, и чему удивляться, если такой неразумный горе-морж заболеетили с ним случится нехорошее…

Хочется поблагодарить организаторов купаний. Все необходимое есть: хорошая купель с перилами, печка, чай, ночное освящение, помощь полиции и медиков.

Нужно отметить, что, как и в прошлых годах, огромное число жителей Татарска пришло на праздник, чтобы набрать святой воды: 18 числа освящение было в храме, а 19 января воду освятили и раздавали прямо на улице в течение целого дня.

В этом году погода на праздник была хорошей, мягкой (по сибирским меркам). Но все равно искупаться набрались мужества немногие: не все те, кто мог бы. Если вы смалодушничали или испугались, то купель ждет вас на следующий год. А будет ли это дело добрым – зависит от вас самих. Правда, есть кое-что более важное, чем купания и набор святой воды: встретить великий праздник с молитвой в храме, от души простить всех и самим попросить прощения у Бога и ближних, и,конечно же, поучаствовать в Таинствах Исповеди и Причастия.

Александр Николаев

P.S. фотографии с праздника можно посмотреть здесь:

https://ok.ru/okolitsa/album/53634091122831

http://okolica.net/foto/album/129.html