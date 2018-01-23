Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты проверок формирования цен на жилищно-коммунальные услуги. Нарушения выявлены во всех районах Новосибирска, кроме Первомайского, а также в городе Обь, в Искитимском, Куйбышевском, Татарском, Болотнинском, Каргатском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Мошковском районах.

В итоге 36 виновных привлечены к административной ответственности, назначены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн руб. 21 человек привлечён к дисциплинарной ответственности, внесено 42 представления об устранении нарушений законов, принесено 7 протестов на незаконные правовые акты. После прокурорского вмешательства произведен перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму более 21 млн рублей.

Например, в Татарске теплоснабжающая компания, начисляя плату за коммунальную услугу по отоплению, в 34 многоквартирных домах незаконно применяла повышающий коэффициент, а в 13 домах не производила расчёт платы равномерно в течение календарного года. Трое виновных привлечены к административной ответственности, назначенные штрафы составили 52 тыс. руб. 900 жителям произведён перерасчёт платы за отопление на общую сумму 6,1 млн руб.

В Искитимском районе услуги по подключению потребителей к системам водоснабжения и водоотведения оказывались без утверждённого тарифа. Возбуждено два дела об административных правонарушениях, назначены штрафы на сумму 53 тысячи рублей.

Прокурор Сузунского района внёс три протеста на постановления органов местного самоуправления о тарифах на услуги по подключению к системам теплоснабжения, изданные с превышением полномочий. После этого из нормативных правовых актов исключены положения о принятии незаконных тарифных решений.