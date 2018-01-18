Уважаемые работодатели Татарского района!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2017г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» с 1 января 2018 г. устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме 9 тыс. 489 руб. в месяц.

Постановлением Конституционного суда РФ от 07.12.2017г. № 38-П определено, что в местностях с особыми климатическими условиями в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы) не входит районный коэффициент и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в Новосибирской области с учетом районного коэффициента с 1 января 2018 г. составляет 11 тыс. 861 руб. 25 коп.

В связи с этим, вам необходимо обеспечить работникам, полностью отработавших норму рабочего времени, и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) начисление заработной платы в размере не ниже 11 тыс. 861 руб. 25 коп.

Администрация Татарского района

