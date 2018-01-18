Добавить комментарий (1)

Житель Новосибирской области расплатился по алиментам, чтобы вернуть себе возможность бороздить моря.

В отделе судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина Д., задолжавшего дочери 133 000 рублей. Мужчина неофициально работал в морском пароходстве, что делало невозможным обращение взыскания на его заработную плату, а банковских счетов он не имел. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении неплательщика алиментов в выезде за пределы Российской Федерации. Узнав об этом обстоятельстве, должник поспешил на приём к должностному лицу. На приёме гражданин Д. пояснил, что его трудовая деятельность включает в себя хождение к чужим берегам, а вынесенное постановление «перекрывает кислород». Через несколько часов после беседы неплательщик вернулся к судебному приставу-исполнителю, сжимая заветную квитанцию, подтверждающую полное погашение задолженности.

Случившуюся банковскую эскаладу гражданин Д. аргументировал не только вынесенной в отношении него мерой принудительного исполнения, но и возможностью полностью избавиться от долгов по алиментам: дочь неплательщика недавно стала совершеннолетней. Теперь мужчина сможет и дальше бороздить синюю гладь морских просторов, не опасаясь проблем, которые могли возникнуть при пересечении государственной границы Российской Федерации.