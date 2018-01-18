Уважаемые жители города Татарска Новосибирской области!

18 марта вместе с выборами Президента РФ, в Татарске состоится рейтинговое голосование по выбору общественных пространств с целью благоустройства территории города в первоочередном порядке в 2018-2019 гг. и актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории г. Татарска на 2018-2022 годы». К общественным территориям относятся: парки, скверы, площадки, пешеходные аллеи.

В 2018 г. администрация Татарска продолжит работу по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» при поддержке партии «Единая Россия». Вся информация по данному проекту размещена и постоянно обновляется на официальном сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Прием предложений осуществляется в администрации г. Татарска с 15 января по 9 февраля с 8 до 17 часов по адресу ул. Ленина, 96, каб. № 12.

Администрация города Татарска