Вечером 28 декабря в квартире одного из домов по улице Урицкого в г. Татарске компания мужчин распивала спиртное. В ходе застолья 29-летний сосед хозяина жилища открыто похитил у гостя мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Накануне сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное. Подозреваемый признался в совершении преступления. Проводится дальнейшее расследование.