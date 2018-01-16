12 января в прокуратуре Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников органов прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев поздравил коллег с профессиональным праздником.

На торжественном мероприятии присутствовали Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, руководители правоохранительных органов области.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» награждены начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов и старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Марина Козлова.

Нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» награждена Оксана Гурлева, знаком отличия «За верность закону» заместитель прокурора Чулымского района Ирина Ваганцева, начальник отдела прокуратуры области Павел Ефремов, старшие прокуроры отделов прокуратуры области Лариса Мишина и Денис Лаптев, Татарский межрайонный прокурор Александр Иванов, Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергей Кудрявцев, помощник Барабинского межрайонного прокурора Ольга Мамека, старший помощник прокурора Кировского района г.Новосибирска Наталья Утенкова, Медалью Руденко награждены прокурор Болотнинского района Новосибирской области Валентина Зверева и Татьяна Алиева.

Государственным гражданским служащим прокуратуры области Марине Заболоцкой и Татьяне Прокоповой вручены медали «Ветеран прокуратуры».

Генеральным прокурором Российской Федерации знаками отличия и медалями награждены пенсионеры органов прокуратуры Панова Тамара Васильевна, Гановичев Владимир Ильич, Редько Андрей Васильевич, Макарова Виктория Викторовна, Симбирцев Владимир Александрович.

Приказами Генерального прокурора также поощрены 15 работников органов прокуратуры, прокурора Новосибирской области – 46.