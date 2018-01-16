



МО МВД России «Татарский» НСО разыскивается без вести пропавший Севостьянок Александр Владимирович, 23.11.1979 года рождения, русский, проживал: Татарский район, с. Новомихайловка, ул. Кооперативная, 97-1, который 14.12.2017 года ушел из приемного покоя ГБУЗ «Татарская ЦРБ» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Документов при себе не имеет. Приметы на момент безвестного исчезновения: на вид 45 лет, рост 175-180 см, худощавый, лицо овальное, красное. Особые приметы: татуировка на правом предплечье в виде змеи. Был одет: мужская матерчатая черная куртка, трико синего цвета с белыми полосками, ботинки черного цвета. Если вам что-нибудь известно о местонахождении данного лица, обращайтесь по т. 8-913-011-2662.

