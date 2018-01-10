По данным метеостанции Татарского района 11.01.18-12.01.18 в районе, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Метели, сильный снег. Ветер 15-20 м/с с порывами до25 м/с. Гололёдные явления, похолодания.Как сообщает ГУ МЧС по НСО, синоптики сделали уточненный прогноз на ближайшие двое суток. Комплекс неблагоприятных метеоусловий может оказать влияние на оперативную обстановку в Новосибирской области. Подразделения МЧС России в регионе находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Ожидаются сильные метели и гололедица, заносы на дорогах и порывистый ветер.

По прогнозу синоптиков, ухудшение погоды произойдет днем 11 и ночью 12 января. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, по северо-западу местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду, местами гололедные явления, похолодание. На дорогах заносы, сильная гололедица. Из-за порывов ветра также возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач.

Оперативная служба МЧС России по Новосибирской области направила предупреждение в муниципалитеты, на объекты экономики, жизнеобеспечения, заинтересованным министерствам и ведомствам для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.

За складывающейся обстановкой происходит постоянный контроль, организовано взаимодействие со всеми ответственными службами и старостами населённых пунктов.

МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.