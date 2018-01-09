- съезд ветеранов педагогического труда
- молодёжный форум Татарского района
- собрание ветеранов пограничных войск
- день главы в д.Камбар
- общерайонное родительское собрание
- день энергетика
- гала-концерт фестиваля "Окрылённые надеждой"
- новогодний капустник в педагогическом колледже
- новогоднее поздравление главы Татарского района В.В.Смирнова
- новогоднее шествие
- молодёжный форум Татарского района
- собрание ветеранов пограничных войск
- день главы в д.Камбар
- общерайонное родительское собрание
- день энергетика
- гала-концерт фестиваля "Окрылённые надеждой"
- новогодний капустник в педагогическом колледже
- новогоднее поздравление главы Татарского района В.В.Смирнова
- новогоднее шествие
Источник: ОТС Татарск