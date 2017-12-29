Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, новые успехи и победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь! В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Татарского района В.В.Смирнов

Председатель Совета депутатов Е.Г. Артюхов