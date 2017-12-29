В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники следственного управления СКР по Новосибирской области поздравили воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория» с Новым годом, приняли участие в новогодних утренниках в Областном центре социальной помощи семье и детям, Областном государственном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии».

Во всех учреждениях воспитанниками и педагогами были представлены оригинальные Новогодние праздничные программы, по завершении которых ребятам подарили игрушки, наборы для творчества и сладости.

По местам дислокации сотрудники следственных подразделений в торжественной обстановке поздравили воспитанников подшефных учреждений.

Так, руководство и следователи Татарского межрайонного следственного отдела приняли участие в торжественном мероприятии в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Татарского района Новосибирской области». Всем ребятишкам были вручены новогодние подарки.