Добавить комментарий (1)

При проведении внеплановой выездной проверки по жалобе жителя города Татарск Новосибирской области инспекторами регионального Управления Россельхознадзора выявлен факт нарушения требований земельного законодательства собственником земельных участков, расположенных в Татарском, Чановском и Венгеровском районах Новосибирской области.

Инспекторы отдела государственного земельного надзора установили, что на 14 земельных участках общей площадью более 4 800 га, принадлежащих ООО «СПК-Девелопмент», почва не обрабатывается, мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания не проводятся, вследствие чего земельные участки заросли сорными растениями, кустарниками и деревьями.

По факту совершенного правонарушения на юридическое и должностное лица наложены административные штрафы в общей сумме 450 000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного нарушения до 28 мая 2018 года.

Стоит отметить, что организация и должностное лицо полностью оплатили административный штраф в декабре текущего года.