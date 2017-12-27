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Уважаемые пассажиры! ООО "Татарское АТП" информирует, что 1 и 2 января 2018 г. рейсы осуществляться не будут. Информация по телефону 20-000.
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