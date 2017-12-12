Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в рамках осуществления государственного пищевого мониторинга проводится работа по выявлению молочной продукции, не соответствующей по сырьевому составу, указанному на маркировочных этикетках. Подобные факты говорят о фальсификации продукции, а значит о недостоверном ее декларировании. Так, в 2017 г. 53 случая приходится на отклонения по фальсификации молочной продукции (фитостерины и жирно-кислотный состав — 40, массовая доля жира и массовая доля влаги-12, массовая доля белка-1), кроме того в 11 случаях обнаружен консервант (сорбиновая кислота). Факты реализации фальсифицированной молочной продукции были зафиксированы, в том числе, у следующих производителей Новосибирской области — ООО «Вымпел»; ООО ТД «Молочные продукты»; ОАО «Татарский маслокомбинат»; ООО «Шкиф»; ООО «Орион»; ИП Наумова О.В.; ООО Иртыш-НСК; ИП Хлебников Д.Ю.; ООО «Бумажник»; ООО «Торговый Объем»; ИП Никитин В.Е.; ООО «Трансэкспедиция»; ООО «СибТрейд»; ООО «Болтовское молоко». Информация для принятия мер по компетенции в рамках межведомственного взаимодействия направлена в территориальное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, в текущем периоде 2017 года Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в рамках установленных полномочий выданы предписания и прекращено действие 5 деклараций соответствия у предприятий – производителей, выпустивших в оборот фальсифицированную молочную продукцию. Среди таких предприятий ООО «Торговый Объем», ИП Никитин В.Е., ООО «Трансэкспедиция», ООО «СибТрейд» и ООО «Болтовское молоко». Информация была направлена в Федеральную службу по аккредитации, сведения о прекращении действия декларации о соответствия на некачественную молочную продукцию внесены в Единый реестр деклараций о соответствии.