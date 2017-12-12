Информация о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для населения города Татарска и Татарского район НСО на 2018 год.

Холодная питьевая вода в г. Татарске: с 1.01.2018 г. - 15,22 руб./1 м3, с 1.07.2018 г. - 15,67 руб./1 м3.

Холодная питьевая вода в Киевском, Новопокровском, Новотроицком и Северотатарском муниципальных образованиях: с 1.01.2018 г. - 16,81 руб./1 м3, с 1.07.2018 г. - 17,31 руб./1 м3.

Водоотведение (централизованное) в Татарске: с 1.01.2018 г. -21,28 руб./1 м3, с 1.07.2018 г. - 21,91 руб./1 м3.

Вывоз жидких бытовых отходов в Татарске: с 1.01.2018 г. - 91,76 руб./1 м3, с 1.07.2018 г. - 94,05 руб./1 м3.

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 23.11.2017 № 531-В; Приказ департамента по тарифам НСО от 23.11.2017 № 532-В; Постановление администрации города Татарска НСО от 06.12.2017 № 314.

Администрация МУП «Водоканал»