Уважаемые жители города Татарска! По разным причинам не все жители нашего города выполняют добросовестно свою обязанность по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний день проблема неплатежей населения города за жилищно-коммунальные услуги приобретает серьезные масштабы. Должники не платят за тепло, воду, водоотведение, за вывоз твердых бытовых отходов, значит ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании не в состоянии вовремя оплачивать услуги за поставку газа, угля, воды, электроэнергии. С целью сохранения условий для комфортного проживания в благоустроенных квартирах, обеспечения в них тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии, всем жителям, имеющим просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги, необходимо погасить ее в кратчайшие сроки. Каждый из нас должен осознать свою персональную ответственность за ежемесячную (и в полном объеме!) оплату жилищно-коммунальных услуг!

Уважаемые жители города! Призываю всех встретить новый 2018 год без долгов.

С уважением, Н.М. Ильященко и.о. главы города Татарска