6 декабря в 0.55 в деревне Кузнецово произошел пожар в надворных постройках. В результате пожара огнем были повреждены баня, сарай и летняя кухня под общей крышей. В 1.42 пожар был потушен.

9 декабря в 20.55 в Татарске пожар произошел в бане на ул. Фрунзе, 10. Огнем были повреждены стены внутри бани. В 21.07 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 ед. техники и 8 человек личного состава.

10 декабря в 20.15 в Успенке пожар произошел в бане на ул. Озерная, 17. В результате пожара огнем повреждена кровля бани. В 20.40 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 ед. техники и 7 человек личного состава.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС по Новосибирской области напоминает о правилах пожарной безопасности в банях.

Печь в бане должна иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, чтобы нагреваемые поверхности печи не соприкасались с горючими материалами. Дымовая труба должна быть снабжена исправным искроуловителем – металлической сеткой с размерами ячейки не более 5х5 мм.

Перед топочным отверстием необходимо разместить лист железа размерами не менее 50x70 сантиметров. Очень важно следить за состоянием кирпичной кладки печи. Появление трещин опасно тем, что через них в помещение бани может попасть угарный газ и искры.

Ремонт и кладку печей доверяйте только специалистам. При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства.

Во избежание перекала топить печи следует 2-3 раза в день не более полутора часов. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места - на расстоянии не ближе 15 метров от сгораемых строений. Не оставляйте топящуюся печь на долгое время без присмотра. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям. Нельзя топить печь с открытыми дверцами, а также растапливать ее дровами, по длине не вмещающимися в топку. Нельзя располагать дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Нельзя сушить и складировать одежду и другие горючие вещества и материалы непосредственно на печах и поблизости от топочных отверстий. Электрооборудование в банях эксплуатируется в условиях агрессивной среды – при высокой влажности и температуре. Поэтому необходимо уделять особое внимание мерам безопасности при устройстве в таких помещениях электропроводки и использовании электроприборов. Монтаж проводки лучше доверить профессионалам. В банях нельзя использовать провода без качественной изоляции. Проводку необходимо прокладывать в закрытых коробах или по огнестойкой поверхности. Нельзя устанавливать выключатели в моечной и парной. Они должны быть только в предбаннике. Осветительные приборы в бане должны быть герметичными, надёжно защищёнными от влаги и высокой температуры.

Нельзя использовать неисправные и самодельные электроприборы. Желательно установить в бане оборудование для защитного отключения электричества в случае перегрузки сети и короткого замыкания. Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.