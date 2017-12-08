В Новосибирской области транспортные полицейские раскрыли кражу портмоне у пассажира поезда. В дежурную часть линейного отдела МВД на ст. Барабинск поступило сообщение, что в поезд «Кулунда-Новосибирск» требуется наряд сотрудников полиции. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что один из пассажиров в ночью задержал в вагоне мужчину, который похитил из кармана его куртки портмоне с деньгами в сумме 5600 руб. Сотрудники линейного отдела установили, что подозреваемый – ранее судимый 27-летний новосибирец совершил посадку в поезд на станции Татарская. В пути следования решил употребить спиртные напитки и отправился бродить по составу в поисках вагона-ресторана. В одном из купе дверь была приоткрыта, увидев, что все пассажиры спят и за его действиями никто не наблюдает, мужчина просунул руку в щель и вытащил из кармана куртки портмоне. Спрятав украденный кошелек за пояс своих брюк, он продолжил свой путь по поезду. Узнав от проводника, что вагона-ресторана в составе нет, злоумышленник решил вернуться в свой вагон. Но в этот момент его настиг пассажир, заметивший пропажу своего имущества. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.