8 декабря в 2.21 в с. Новопервомайское Татарского района произошел пожар в частном жилом доме по ул. Восточная, 25. В результате пожара огнем повреждены дом и веранда. В 2.32 пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекалась 2 ед. техники и 7 человек личного состава.

За 11 месяцев 2017 г. в Татарском районе произошло 47 пожаров, на 3 меньше, чем в прошлом году. В городе произошло 26 пожаров, в селах - 21 пожар. Ущерб, нанесенный пожарами, уменьшился по сравнению с прошлым годом на 367 тыс. руб., и составил 1 млн. 405 тыс. руб. В этом году на пожарах погибли 7 человек (в 2016 г. – 3 человека), 6 человек получили травмы. Основными объектами пожаров остаются частные жилые дома и надворные постройки. В частных жилых домах произошло 23 пожара, 7 из которых с гибелью людей и два с травмированием. 12 пожаров произошло в надворных постройках, 6 – в транспортных средствах, 7 – в банях. 34 пожара произошло из-за нарушений правил при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.