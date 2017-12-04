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04.12.2017 | 13:00
Информатор
350
1 декабря в 7.20 в городе Татарске водитель 1970 года рождения следовал на автомобиле УАЗ 396 по улице Ленина и, выполняя разворот, совершил наезд женщину-пешехода 1972 года рождения. Женщина получила травмы.
Источник:
ГИБДД
"День за днём" ОТС-Татарск
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