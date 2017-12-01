Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Татрский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з», ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении 30-летней жительницы Татарска.

По данным следствия, 13 ноября в ходе совместного распития спиртного и ссоры подозреваемая нанесла своему 46-летнему сожителю два удара кочергой в область груди. Сообщение о преступлении поступило в полицию на следующий день, когда мужчина обратился за медицинской помощью в больницу. При выезде на место происшествия сотрдуники полиции установили обстоятельства произошедшего и личность причастной к совершению преступлению женщины.

29 ноября в МО МВД России «Татарский» были направлены результаты медицинского исследования, согласно которым потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. У мужчины диагностированы переломы трех ребер и подкожная эмфизема. По результатам медицинского исследования принято решение о возбуждении уголовного дела.

От подозреваемой получены признательные показания, орудие преступления изъято. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и побои.