Прокурор Чановского района в районном отделе пособий и социальных выплат на основании обращения пенсионеров проверил соблюдение законодательства по выплате субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Проверкой установлено, что с лета 2017 года пенсионерам р.п. Чаны приостановлены выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с тем, что они не оплачивают платежи за содержание домов ООО «Новотех».

По закону в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано, если есть уважительная причина возникновения долга, например, невыплата в срок заработной платы, тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.)

В отделе пособий и социальных выплат Чановского района эти требования не учтены.

Прокурор района внес начальнику отдела пособий и социальных выплат представление, потребовал возобновить выплаты. В настоящее время 44 пенсионерам выплачены приостановленные субсидии на сумму более 120 тыс. рублей.