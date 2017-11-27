Жители Кыштовки не могут уехать домой с Чановского ж/д вокзала из-за отмены маршрутного такси. Теперь им приходится либо ожидать другой транспорт в течение 6-7 часов, или платить огромные, по меркам селян, деньги. Цены за 160 км пути колеблются от 2 до 8 тысяч рублей за машину, сообщают местные жители в соцсетях.

От Кыштовки до Чанов – 160 км: эта железнодорожная станция связывает отдаленный район с «большим миром». В основном те, кто хочет добраться до областного центра, берут (по давней традиции) билеты на поезд «Кулунда – Новосибирск» – и обратно. Недорого и удобно – можно семь часов поспать, поезд приходит как раз к открытию метро.

На нем в тот же день многие возвращаются обратно: находка для тех, кто ездил в Новосибирск на один день. Раньше к поезду, приходившему в Чаны из Новосибирска ночью, приходила маршрутка из Кыштовки. Так было десятилетиями. Сейчас все изменилось, и маршрутка больше не курсирует.

Если из Кыштовки до Чанов к «кулундинскому» поезду еще можно добраться, то на обратном пути остается только заказывать такси. Берут три тысячи за машину. Для небогатого кыштовского народа это большая сумма. Ночная дорога по гололедице, ни лицензий, ни налогов. Есть еще вариант подождать маршрутку на вокзале – поезд приходит в четыре ночи, ждать придется 6-7 часов. Несладко, особенно если с детьми.

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозки из Чанов, заявил, что в ближайшее время ждать возобновления маршруток не стоит. Возможности поставить машину в ночной гараж у водителей нет. Теперь ближайший рейс для пассажиров «кулундинского» – в 12.30 мин. Среди причин закрытия рейса обозначена и его убыточность: в последнее время, по словам предпринимателя, пассажиров практически не было.

Кыштовчане возмущены отменой ночного маршрута до Кыштовки и активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. «Мне пришлось ехать на такси с Чанов за две тысячи, но мы ехали вдвоем, в итоге четыре», «До Кыштовки 8000 тыс. из Чанов!? Бред какой-то! У меня по лету дружок с Новосибирска на городском такси приезжал, отдал 7000 тыс.», «К нам один раз на вокзале в Чанах подошел таксист и предложил увезти. Спросили: «Сколько?» Он ответил: «8 тысяч» У меня чуть челюсть не отпала».