Добавить комментарий (1)

22 ноября 2017 года скончался старший сержант полиции, полицейский отделения патрульно-постового службы полиции линейного пункта полиции на станции Татарская Линейного отдела МВД России на станции Барабинск Николай Леонидович Прилепо 1987 года рождения.







Сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей, когда попал под проходящий железнодорожный локомотив и получил не совместимые с жизнью травмы. Николай Леонидович, поступил на службу в ОВД 19 февраля 2009 г., в занимаемой должности находился с 21 июля 2011 года. Руководство и личный состав Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу скорбят по случаю трагической кончины боевого товарища и выражают глубочайшие соболезнование родным и близким покойного.