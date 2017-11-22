ВНИМАНИЕ! Новый способ мошенников выманить деньги и завладеть Вашим СНИЛС

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев речь идет якобы о десятках и даже сотнях тысячах рублей!

Далее гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Уплатив взнос, человек никаких выплат не получает.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает не только игнорировать подобные сайты, не перечисляя мошенникам денежные средства, но и бережно относиться к своим персональным данным (в том числе паспортным данным, номеру СНИЛС, номеру банковских счетов и банковских карт), заполучив которые мошенники могут использовать их для самых различных схем: от получения «быстрых» кредитов до оформления договоров о переводе средств пенсионных накоплений.

Доверять информации о положенных Вам лично пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов, на портале госуслуг или если информация представлена специалистом ПФР на приеме в клиентской службе. Информацию о средствах, зафиксированных на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР, также можно получить только лично в клиентских службах Пенсионного фонда при предъявлении паспорта, либо в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.

Соблюдая меры для личной безопасности, можно избежать ненужных проблем и обезопасить себя от действий мошенников!

УПФР в г. Татарске и Татарском районе Новосибирской области