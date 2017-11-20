18 ноября, в субботу, в храме Покрова Пресвятой Богородицы был установлен новый газовый котел марки "Navien". Необходимое оборудование удалось приобрести благодаря пожертвованиям прихожан храма и пользователей соцсетей.





Напомним, старый прибор начал давать сбои еще в прошлом году. Чтобы решить проблемы с отоплением, решено было объявить сбор средств.

"Братья и сестры! Выражаем сердечную благодарность пользователям соцсетей и всем прихожанам храма Покрова за пожертвования на новый котел. Старый вышел из строя и уже успешно заменен новым. Спаси вас Господи за доброе дело! " , - сообщается на сайте храма.





(старый котел)





(новый)