18 ноября, в субботу, в храме Покрова Пресвятой Богородицы был установлен новый газовый котел марки "Navien". Необходимое оборудование удалось приобрести благодаря пожертвованиям прихожан храма и пользователей соцсетей.
Напомним, старый прибор начал давать сбои еще в прошлом году. Чтобы решить проблемы с отоплением, решено было объявить сбор средств.
"Братья и сестры! Выражаем сердечную благодарность пользователям соцсетей и всем прихожанам храма Покрова за пожертвования на новый котел. Старый вышел из строя и уже успешно заменен новым. Спаси вас Господи за доброе дело!", - сообщается на сайте храма.
(старый котел)
(новый)