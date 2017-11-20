Глава Татарского района Владимир Смирнов во время визита в отдел судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам наградил юбилейными медалями «80 лет Новосибирской области» старшего судебного пристава, начальника отдела Александра Пугачёва и судебного пристава-исполнителя Олесю Прошину.

Владимир Смирнов пожелал личному составу отдела здоровья, благополучия и хорошего настроения, поблагодарил их за профессиональный и добросовестный труд, отметив достижения в сфере взыскания задолженности в сфере ЖКХ.

Кроме Александра Пугачёва и Олеси Прошиной, глава района наградил Почётными грамотами заместителя начальника отдела Наталью Сопко, судебных приставов Евгению Лазарчук, Татьяну Боженко, Дениса Мозжерина, а Светлану Куминову, Екатерину Панфиленко, Николая Ребрина и Александра Лазарева – благодарностями.