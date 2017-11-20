Вниманию всех участников оборота подконтрольных госветнадзору грузов! Переход на электронную сертификацию в сфере ветеринарии!

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ» все хозяйствующие субъекты, участвующие в обороте подконтрольных ветеринарной службе товаров, с 1 января 2018 г. обязаны оформлять ветеринарные сопроводительные документы исключительно в электронной форме.

Нововведение коснется широкого круга хозяйствующих субъектов, а именно производителей, поставщиков подконтрольных госветнадзору грузов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного питания, в том числе в учреждениях образования и здравоохранения. То есть, все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность, связанную с разведением и выращиванием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения, обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию.

Кроме того с 1 января 2018 г. значительно расширяется перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648 (готовая молочная продукция, консервная рыбная продукция, уловы водных биоресурсов и пр.).

Для оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде требуется регистрация хозяйствующих субъектов в соответствующей федеральной государственной информационной системе Меркурий» (далее – ФГИС «Меркурий»).

Регистрация хозяйствующих субъектов осуществляется Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области на основании заявки, предоставленной в письменной форме по почте или лично по адресу: 630087, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167.

Работа в ФГИС «Меркурий» требует наличия определенных знаний и навыков, которые хозяйствующим субъектам необходимо приобрести в течение оставшегося периода 2017 года.

Информация и документы по внедрению электронной ветеринарной сертификации размещена на сайте Управления ветеринарии Новосибирской области vet.nso.ru/page/359, там же размещены шаблоны заявления для индивидуальных предпринимателей и организаций.

По всем вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации на пищевые продукты необходимо обращаться в:

- управление Россельхознадзора по Новосибирской области т. 8(383) 315-20-87;

- в управление ветеринарии Новосибирской области т. 8(383) 202-08-42

- в ГБУ НСО «Управление ветеринарии Татарского района Новосибирской области» по адресу гор. Татарск, ул. А. Матросова, 2, т. 8 (38364) 2-04-48.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района