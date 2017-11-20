По данным Гидрометеоцентра, в период с 19 по 30 ноября 2017г. в Татарском районе Новосибирской области ожидаются пасмурная погода, снегопад, местами дымка и туман. Температура воздуха от 0 до -7С.

В связи с этим рекомендуется водителям быть предельно внимательными на автотрассах, на проезжей части улиц в населенных пунктах. В первую очередь при сильном снегопаде существенно снижается видимость. Отправляясь в дорогу в таких условиях, необходимо для начала очистить стёкла, проверить работу «дворников». Следует включить фары, габаритные огни, задние противотуманки. В багажном отделении должна быть лопата и буксирный трос.

На дороге важно соблюдать дистанцию и не бросаться на неоправданные обгоны. Опасно совершать резкие маневры. Нужно быть вежливыми в отношении пешеходов и других водителей. Перекрёстки следует проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снизить скорость и убедиться в отсутствии на дороге пешеходов, люди могут появляться на проезжей части неожиданно!

Если вы не уверены в своих навыках зимнего вождения, на автомобиле стоит плохая резина или он не подготовлен к зиме как следует, то от поездки лучше отказаться.

Еще одно очень важное правило, которое особенно актуально в снегопад, это – водительская выручка. Если Вы стали очевидцем происшествия на дороге, не проезжайте мимо, остановитесь, узнайте – не нуждается ли кто в помощи. Откликнувшись, возможно Вы спасете чью-то жизнь, поможете сохранить здоровье.

Став свидетелем происшествия на автотрассе, сообщите о случившемся в «Службу спасения» по номеру 112. Сообщите диспетчеру – что и где произошло, указав местоположение – номер километра или известные Вам ориентиры на дороге и расстояние до ближайшего населенного пункта. Укажите, есть ли пострадавшие в результате происшествия, их количество. Постарайтесь дождаться прибытия спасателей, окажите пострадавшим посильную помощь.

Будьте осторожны и внимательны на дорогах!

Ю.Л. Филатова, ст. инспектор ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам