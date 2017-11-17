Аквапарк «Фламинго» открылся в Чановском районе. Он будет действовать на территории курорта «Озеро Карачи». Два с половиной года шла работа над проектом строительства комплекса. И вот теперь в санатории «Озеро Карачи» состоялась торжественная церемония открытия водно-развлекательного комплекса «Фламинго». Это уникальный проект, предназначенный для активного отдыха и оздоровления семьи. Площадь составляет около 1 700 квадратных метров. Здесь есть бассейн площадью 25 квадратных метров, детский бассейн, водные аттракционы и горки, бани, массаж. Для неизбалованных чановцев и гостей из соседних Венгеровского и Кыштовского районов открытие подобного заведения - целое событие.

Посетить аквапарк могут все желающие. Полный билет в будни стоит 840 рублей, в выходные – 945. Для сравнения: в праздничные дни аквапарк в Новосибирске ждет гостей за 1900 рублей, за детский билет нужно заплатить1600, сообщено на официальном сайте «Аквамира».

Специально для освящения водно-развлекательного комплекса «Фламинго» в Чанах был приглашен епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Почетное право перерезать ленту было предоставлено директору группы компаний «Карачинский источник» Владимиру Хританкову и главе Чановского района Виктору Губеру. Под бурные аплодисменты «Фламинго» распахнул свои двери для первых посетителей.

Масса впечатлений у гостей сложилась с момента нажатия кнопки «Пуск», после которого комплекс «оживился»: заплескалась вода, забурлили пузырьки в бассейнах, нашлись и первые желающие прокатиться по серпантинной горке. При температуре плюс 31 градус в помещении вода была теплее на градус. Каждый, кто находился здесь, снова попал в лето.



