В Новосибирской области транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств у пассажира поезда. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск раскрыли кражу, совершенную в поезде «Абакан – Москва». Транспортные полицейские установили, что 28-летний житель г. Татарска в пути следования похитил из сумки, принадлежащей его попутчику, 10 тысяч рублей. После чего мужчина вышел из поезда на станции Татарская. В ходе проведенных мероприятий сотрудники ЛО МВД России на станции Барабинск задержали подозреваемого.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.