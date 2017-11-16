Добавить комментарий (1)

Спасатели эвакуировали из глухой местности замерзающего одинокого рыбака. С просьбой о помощи к ним обратилась жительница поселка Чаны. Она сообщила, что ее муж отправился рыбачить, но не доехал до озера, так как его снегоход застрял в болоте. Женщина рассказала, что супруг заблудился и уже несколько часов в темноте не может найти дорогу к дому. Ситуация осложнялась тем, что сейчас с Новосибирской области стоят холода, температура ночь опустилась ниже 24 градусов мороза и образовался туман.

На поиски рыбака отправились спасатели Чановского поисково-спасательного отряда. Сигнал о ЧП поступил в 03:55 (вр. местн.) 16 ноября. Они построили маршрут в район озера Бечмеля – к месту, где планировал рыбачить мужчина, и держали с ним постоянную связь по телефону.

Рыбак рассказал, что не смог вытащить снегоход из болота, несколько раз заводил его, грел у двигателя руки и ноги. А затем решил идти пешком к поселку, но заблудился и стал замерзать. Он не смог назвать место своего нахождения и случайно направил спасателей по ложному следу – на восток. Из-за этого поиски заняли более двух часов. Спасатели на машине прочесали пустынную местность в радиусе 10 километров. Мужчину отыскали благодаря газораспределительной станции (вышке), к которой он пришел спустя какое-то время. В районе поисков их было всего четыре и спасатели по этому ориентиру обнаружили рыбака.

Мужчину спасатели посадили в свою машину, осмотрели, отогрели и предложили теплого чая. К раннему утру рыбака доставили прямо к дому, так как он в медицинской помощи не нуждался. В поисково-спасательных работах участвовали три спасателя Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Сотрудники МЧС России призывают новосибирцев отказаться от дальних вызов на природу во время морозов и воздержаться от рыбалки, особенно в одиночку. Сейчас самое опасное время – на водоемах появляется первый лед, который не выдерживает никаких нагрузок и представляет смертельную опасность. Отправляясь в поездки за пределы населенных пунктов, необходимо предварительно узнать прогноз погоды, подготовиться должным образом и тщательно ознакомиться с маршрутом, а также сообщить близким пункт назначения и время возвращения.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов. 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.