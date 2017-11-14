18 октября этого года в Татарске было совершено жестокое убийство 91-летней жительницы города. Подробности упускаются из этических и нравственных соображений.

Племянница погибшей Валентина Степановна, проживающая в Омске, в день убийства позвонила своей тёте на сотовый телефон. Трубку взял работник полиции, представился и сообщил о случившейся трагедии. На следующий день племянница приехала в Татарск по адресу проживания своей тёти и месту совершения преступления. Её признали официально потерпевшей, поэтому ей разрешено было присутствовать на месте случившейся трагедии. Невольно она стала свидетелем развернувшейся работы по раскрытию преступления. Валентину Степановну поразило отношение к своим обязанностям сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел. За трое суток она познакомилась с сотрудниками практически всех служб и подразделений. Начальник межмуниципального отдела МВД «Татарский» Сергей Викторович Ивановский взял расследование под личный контроль и неоднократно приезжал на место преступления. Областное руководство МВД прислало из Новосибирска своих представителей. Кстати, один из них, Е. С. Усов, по окончании следствия, перед отъездом, выразил своё одобрение по поводу слаженности, согласованности и профессионализма местных сотрудников, на чьи плечи легла основная нагрузка. А нагрузка была на пределе человеческих сил. Создавалось впечатление, что эти люди, в основном молодые ребята, а среди них, эксперт-криминалист О.В. Головкина, на вид совсем ещё девочка, все эти трое суток провели без сна и пищи. Руководитель следственной группы, следователь отдела следственного управления, капитан юстиции А.Е. Сибякин находился в квартире убитой всё время, пока шло расследование, и покинул её в три часа ночи на третьи сутки. За этот период следственные действия производились непрерывно по разным направлениям.

Задержали подозреваемую уже на второй день после совершённого убийства. Но нужны были веские доказательства. Их удалось собрать за кратчайший срок. Под давлением улик, подозреваемая дала признательные показания.

От имени всех родственников, друзей и близких знакомых, племянница, зверски убитой чудовищем на двух ногах Евдокии Сергеевны Тимаковой, выражает сердечную благодарность всем специалистам Татарского межрайонного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, сотрудникам МВД, принимавшим участие в раскрытии преступления. Примите самые тёплые слова и пожелания успехов по службе, счастья и понимания в семейной жизни. Вы доказали целеустремлённым, кропотливым трудом не просто свою профпригодность, но и высокий уровень профессионализма, достойный признания и поощрения. Спасибо: С.В. Малаховой, А.В. Святашу, Е.А. Булаткину, С.В. Ивановскому, А.В. Савельеву, А.В. Полинскому, С.Ю. Григорю, начальнику ОУР и всем оперуполномоченным. А так же Е.С. Усову и Ю.М. Фёдорову, старшим уполномоченным областного управления уголовного розыска.