В Чановском районе прокурор оспорил конкурс по выбору управляющей компании. В прокуратуру Чановского района обратился пенсионер, житель дома №86 по ул. Советской Чанов с вопросом о законности проведения администрацией Чанов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Прокурорской проверкой установлено, что из 49 многоквартирных домов, 12 «выставлены» администрацией р.п. Чаны на конкурс незаконно, т.к. этими домами выбран непосредственный способ управления. Поскольку действующим законодательством прокурору дано право выступать в суде в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, который по состоянию здоровья, возрасту, и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, то прокуратурой Чановского района в интересах жителя р.п. Чаны в районный суд было предъявлено исковое заявление о признании недействительным результатов конкурса по его многоквартирному дому. Чановский районный суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора, признав недействительным конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом расположенным по адресу: НСО, р. п. Чаны, ул. Советская, 86.