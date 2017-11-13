12 ноября в 13.10 в Татарске произошел пожар в жилом доме на ул.1-й Околоток, 9. До прибытия пожарных соседи ликвидировали возгорание и эвакуировали хозяйку, помочь которой медики уже были не в силах, так как она получила сильнейшие ожоги, не совместимые с жизнью. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель. По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог. Для опроса свидетелей и проведения проверки по факту пожара привлечены следователи, полицейские и дознаватели МЧС. На месте работала следственная оперативная группа.