В Новосибирской области подведены итоги первого этапа смотра – конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

В конкурсе приняли участие 3 городских округа, 17 муниципальных районов, 5 городских поселений.

Комиссия, в состав которой вошли специалисты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, внимательно изучила и оценила представленные муниципальными образованиями на конкурс документы.

Обобщив представленные материалы, каждому органу местного самоуправления муниципального образования были выставлены оценки (баллы). После чего с их учетом и по результатам практической деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в текущем году были определены лидеры.

По итогам конкурса в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения победителями стали:

в номинации лучший муниципальный район:

1-е место – Колыванский район Новосибирской области (54 балла);

2-е место – Искитимский район Новосибирской области (45 баллов);

3-е место – Барабинский район Новосибирской области (39 баллов);

в номинации лучший городской округ:

1-е место - город Искитим Новосибирской области (63 балла);

2-е место – р.п. Кольцово Новосибирской области (60 баллов);

3-е место – город Бердск Новосибирской области (58 балла).

в номинации лучшее городское поселение:

1-е место – г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области (48 баллов);

2-е место – р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области (45 баллов);

3-е место - г. Татарск Татарского района Новосибирской области (44 балла).

Теперь муниципальные образования, занявшие первое место, примут участие во втором этапе конкурса, который проводит Сибирский региональный центр МЧС России на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в Сибирском Федеральном округе.