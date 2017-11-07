Татарской межрайонной прокуратурой в сентябре-октябре 2017 года проведена проверка исполнения федерального законодательства участниками продовольственного рынка и организациями общественного питания.

Проверкой были охвачены 7 участников продовольственного рынка осуществляющих услуги общественного питания: один ресторан, пять кафе и одна мясоперерабатывающая организация.

В ходе проверки в 6 вышеуказанных объектах выявлены факты хранения и реализации пищевой продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, а также хранения и реализации пищевой продукции животного происхождения без маркировки изготовителя, в том числе с указанием срока годности и условий хранения пищевой продукции. По результатам проверки снято с реализации 823,2 кг некачественной мясной продукции.

Татарским межрайонным прокурором было внесено 6 представлений об устранении нарушений федерального законодательства с требованием уничтожить (утилизировать) некачественную мясную продукцию, а также возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, в том числе 6 - по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства), 4 - по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 6 должностных лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей, исполнение представлений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

О.С.Толстов, помощник межрайонного прокурора

