В Чановском районе возбудили уголовное дело из-за травмы ребенка в детсаду. ЧП или несчастный случай? Следователи в поселке Чаны сегодня выясняют, почему ребенок сломал ногу, находясь в детском саду? Воспитатели говорят – поскользнулся. Мать не верит. Мнения всех сторон выслушала Елена Овчаренко.

Сегодня – только на руках у мамы или бабушки, ходить маленькому Ване запрещают врачи, пока срастается перелом. Серьезную травму, утверждает мама, её сын получил в детском саду.

Елена Петрова, мать мальчика: «Звонит мне воспитательница, Елена Серафимовна: «Ваня упал, ударил ножку, сильно плачет, не можем успокоить». Я с работы пошла в садик, прихожу, а он лежит у неё на кроватке, она держит мокрое полотенце на правой ноге. Сказала, что он ударился. Я его взяла и понесла сразу в поликлинику».

Диагноз – закрытый косой перелом правой бедренной кости со смещением. Ваня – ему 2,5 года – две недели провел в гипсе.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Вот оно, здание детского сада №4, куда ходил маленький Ваня, и откуда его мама увозила в больницу, чтобы диагностировать перелом».

Заведующая детским садом уверяет – таких ЧП здесь не было никогда. В тот день в группе было всего 8 детей. Ваня играл отдельно. Воспитатель – в пяти метрах от него.

Инна Гафилюкова, заведующая детским садом №4 р. п. Чаны: «Она говорит: «Я смотрю, как в замедленном кино, он встает и ножка попадает на машинку, и вот он опять, и ножка в сторону у него. Вся ситуация, понимаете».

У мамы мальчика другая версия.

Елена Петрова, мать мальчика: «На машинке это нереально. Мне кажется, толкнули его и он ударился. У него спрашиваешь: «Сам упал?», он говорит: «Нет, тётя» и рукой машет, что толкнула его».

Что произошло на самом деле и почему не вызвали «скорую»? Может ли медик детского сада, которая осматривала ребенка, самостоятельно ставить диагноз «ушиб» или «растяжение»? Ответ на эти вопросы теперь ищут в Следственном комитете.

Александр Прокудин, руководитель Чановского межрайонного отдела управления Следственного комитета по Новосибирской области: «Принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по факту получения травмы, которая оценивается как тяжкий вред здоровью».

Все точки в этом деле расставит судебно-медицинская экспертиза, её проведут после того, как Ваня поправится. О том, сколько будет срастаться перелом, врачи пока прогнозов не дают.



