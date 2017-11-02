18 ноября в Усть-Тарке на площади районного ДК будет организована ярмарка с участием производителей сельхозпродукции из Усть-Таркского, Татарского, Венгеровского, Чановского, Чистоозерного и Кыштовского районов. В продаже: говядина, свинина, баранина, мясо птицы, рыба промысловых пород, мясные и рыбные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукция пчеловодства, молоко и молочные продукты. Администрация Усть-Таркского района приглашает к участию в ярмарке всех жителей, желающих реализовать продукцию личных подсобных хозяйств. Зарегистрироваться и узнать всю информацию о ярмарке можно по тел. 8 (383 72) 22-332 (Кирилл Сергеевич Гридин, Наталья Сергеевна Парфенова). Ярмарка будет работать 18 ноября с 9.30 до 16.00, торжественное открытие состоится в 11.00.

