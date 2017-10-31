С 1 января 2017 г. на оплату пошлин на госуслуги действует скидка 30%. Чтобы получить скидку нужно подать заявление на услугу через портал госуслуг и выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины: банковской картой, через электронный кошелек или через мобильный телефон. Если условия соблюдены, поясняют инспекторы, то вы получаете скидку на любую госпошлину и платите, например, за выдачу госномеров 1 тыс. 400 руб. вместо 2 тыс. руб. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 г.