Татарский район Новосибирской области. Административный центр — город Татарск. Глава района: Смирнов Владимир Васильевич. Территория всего — 5,12 тыс. кв. км, в том числе сельхозугодья — 360,1 тыс. га. Численность населения — 38,6 тыс. человек. Протяженность автомобильных дорог — 504,7 км, из них с твердым покрытием — 358,6 км.

Все эти данные мы взяли в интернете. С этих цифр и начали разговор с главой района, спросив, что же на самом деле стоит за этими сухими цифрами?

- Да, Татарский район не маленький, - согласился глава. - И Татарск – это, действительно, не рабочий поселок, а город с населением более 24 тыс. человек. Основным видом деятельности для нас является сельское хозяйство. В районе более 8 тысяч фуражных коров, и по этому показателю мы находимся в области на втором месте. По посевным площадям тоже в лидерах, в первой пятерке.

- А как промышленность?

- Это «Татарский Маслокомбинат», Татарский филиал АО «Швабе - Оборона и Защита». Там работает порядка 60 человек, в основном молодежь, и так как объем госзаказа растет зарплата у них достойная. ООО «Хлеба Сибири» численность работников более 400 человек, выпускают более 50 наименований хлебо-булочной продукции и кондитерских изделий. Продукция предприятия реализуется в 23 районах Новосибирской области. «Татарский мясокомбинат» в прошлом году начата процедура банкротства, надеемся, что в ближайшее время он возобновит работу. Есть еще ряд предприятий.

- Вы главой уже фактически два года. Когда начинали, представляли груз ответственности?

- Конечно, у меня был опыт работы заместителем главы района. Груз ответственности реально большой. Это вся жилищно-коммунальная инфраструктура, в том числе дороги. Даже там где есть полномочия поселений, зачастую всё равно все обращаются в район. Это подготовка к отопительному сезону и его прохождение. Это социальная сфера школы, детские сады и т. д.

- А где основные проблемы, что хотелось бы усилить?

- Усилить хотелось бы, конечно, благоустройство города. Далее – спортивные объекты. У нас нет мест для купания, ни водоемов, ни бассейна. Очень нужно производство кисломолочной продукции. Это, прежде всего, сметана, творог для поставок в школы, детские сады. Сейчас нам везут кисломолочку с Алтайского края, Омской области, хотя с таким объемом производства молока, конечно, хорошо бы в районе иметь свою переработку.

- А в чем проблема, инвестора нет?

- Пока нет. Учредители нашего Маслокомбината – люди с Алтая, где у них уже есть кисломолочные цеха. Оттуда свою продукцию они нам и поставляют. Здесь же они производят только сливочное масло и сухое молоко.

- А местные? Силенок не хватает?

- Есть крепкие сельхозпредприятия. Идею кисломолочки недавно предложил Сергею Анатольевичу Метелю (СПК «Колос» - колхоз). У него одно из лучших СПК, поголовье 1000 фуражных голов. Сергей Анатольевич заинтересовался.

- Можно выйти на региональный Минсельхоз, так как там есть программы по созданию кооперативов, в том числе и в сфере переработки?

- Есть. Всем предлагал подумать над этим вопросом. Тут кто первый, тот и успел. Конкурировать с ним потом будет сложно. В принципе возможны разные варианты. Если у тебя нет своего производства, можно организовать сбор молоко с сельских подворий, и на этом объеме заняться переработкой. Почему бы нет.

- Не знаю, что вы скажите, но мы знает, что из села идет отток населения в Татарск. Из Татарска - в Новосибирск и т д. Можно ли эту тенденцию, если не поломать, то сгладить?

- А я подтверждаю, что отток есть и у этой проблемы много составляющих. Рабочие места, благоустроенное жилье, инфраструктура села и другое. Вот приезжаешь в село, где нет воды, но они тебя не об этом спрашивают. Они спрашивают, почему в их селе нет интернета и сотовой связи. Ведь XXI век! В этом году четыре населенных пункта будут подключены к сети интернет.

Это поселения, которые включены в Программу развития сел, где проживают более 500 человек. А что делать с малыми населенными пунктами, где 100–120 человек? Это проблема.

- Как вы видите развитие вашего района?

- Развитие района - это, прежде всего развитие сельскохозяйственного сектора. И это не только крупные хозяйства, но и подворья. Надо цивилизовано, без «кидалова», как, к сожалению, иногда бывает, осуществлять закуп продукции у частных подворий.

Второе – это программа кооперации, создание кооперативных цепочек. Не думаю, что это надо делать сверху, считаю, что это надо делать снизу, с уровня самих сельхозпроизводителей.

- Кроме интернета и сотовой связи, чем еще можно удержать молодежь?

- Спорт, культура. Наша молодежь активно участвует во всех конкурсах, фестивалях, спортивных, культурных мероприятиях. Как районных, областных, так и с выходом на российских уровень. У нас очень развит хоккей. В этом году девчонки-хоккеистки будут принимать участие во всероссийских соревнованиях. Наши ребята сильны и в других видах спорта: бокс, дзюдо, шорттрек.

- Татарский район кроме всего прочего интересен и с точки зрения регионального туризма.

- Да, у нас самый лучший историко-краеведческий музей имени Н.Я. Савченко. Постоянно музей посещают отдыхающие санатория «Озеро Карачи» и жители соседних районов и областей. Озерно-займищный комплекс «Кучум», озерно-болотный комплекс «Тайлаковский» - это все природные достопримечательности нашего района. Так что приезжайте.