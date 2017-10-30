4 ноября в 11.00 в Татарске на городской площади пройдет ярмарка по реализации сельхозпродукции. Администрация города приглашает к участию в ярмарке крестьянско-фермерские хозяйства, сельских товаропроизводителей, личные подсобные хозяйства. Заявки принимаются до 2 ноября по телефону: 26-356, 21-906, факс: 20-066, 26-356 или по эл.почте: tatarsk-adm @yandex.ru.

4 ноября в День народного единства и День Казанской иконы Богоматери в Татарске состоится большой крестный ход по городу со старинной Казанской иконой. Участие в крестном ходе примут верующие Татарского района, паломники и священники из других районов нашей области. Возглавит шествие епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Крестный ход пройдет от храма Покрова Пресвятой Богородицы до храма во имя св. праведного Иоанна Кронштадтского.

4 ноября в РДК «Родина» пройдут мероприятия, посвящённые «Дню народного единства». В 11.00 в фойе РДК начнется «Ярмарка забав», в 12.00 - фестиваль национальной песни и танца народов «В единстве нашем сила!».