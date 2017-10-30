КАКИЕ ФАКТОРЫ ПРИВОДЯТ К РАЗВИТИЮ ИНСУЛЬТА?

Инсульт - острое прекращение или снижение кровообращения в головном мозге, вызывающие гибель участка ткани мозга.

Существуют следующие виды инсультов:

1.Инсульт ишемический (инфаркт мозга) возникает из-за прекращения поступления крови по сосудам, питающим мозг. Чаще всего сосуд блокирует сгусток крови или оторвавшиеся кусочки атеросклеротической бляшки. В результате клетки мозга на участке, куда кровь не доходит, гибнут от недостатка содержащихся в крови питательных веществ и кислорода.

2.Инсульт геморрагический (кровоизлияние в мозг) происходит при разрыве мозговой артерии. К гибели клеток от недостатка крови добавляется при кровоизлиянии сдавливание ткани мозга излившейся из поврежденного сосуда кровью.

Неустранимые факторы риска:

· Возраст. Считается, что инсульт чаще происходит с пожилыми людьми: после 55 лет.

· Мужской пол. Инсульт встречается чаще у мужчин старше 65 лет.

· Наследственность. Если родители или близкие родственники перенесли инсульт, особенно до 65 лет, человек попадает в группу риска.

Устранимые факторы риска:

Повышенное артериальное давление.

Повышенный уровень холестерина в крови (гиперхолестеринемия).

Избыточный вес, ожирение.

Сахарный диабет.

Малоподвижный образ жизни.

Курение.

Злоупотребление алкоголем.

Стресс.

Важно понимать, недостаточно просто выявить факторы риска. Крайне важно активно на них воздействовать, достигая определенных целей. Когда все факторы риска под четким контролем, можно с уверенностью сказать, что риск тяжелых осложнений сведен к минимуму.

Как защитить себя от инсульта?

1.Контролируйте артериальное давление.

2.Следите за уровнем глюкозы в крови.

3.Проверяйте уровень холестерина.

4.Откажитесь от курения.

Помните, что на любую проблему можно посмотреть двояко- как на возможность или как на тупик. Выбор всегда остается за вами. Позитивное отношения к жизни – это важная составляющая хорошего здоровья и долголетия.