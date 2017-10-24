Судебные приставы помогли заплатить налоги на сумму 628 000 рублей строительной организации из Чановского района Новосибирской области, обеспечив тем самым здоровый сон руководству организации.

В отделе судебных приставов по Чановскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании налоговых платежей с ССО «Чановская», которая задолжала в общей сложности 883 000 рублей.

Организация, с которой судебные приставы ранее взыскали 1 200 000 рублей по заработной плате в пользу рабочих, ныне отказывалась признать необходимость платить налоги. Судебные приставы, однако, напомнили руководителю организации, что если он не предпримет меры для погашения задолженности, то арестованная строительная техника уйдёт «с молотка». Сам же директор был предупреждён об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Меры принудительного исполнения принесли свои результаты. Спустя некоторое время на депозитный счёт отдела судебных приставов по Чановскому району поступила сумма в размере 628 000 рублей, которую директор организации сопроводил звонком с обещанием погасить остаток задолженности в ближайшее время.

