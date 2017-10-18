18 октября в 0.43 произошел пожар в жилом двухквартирном доме в селе Новопервомайское Татарского района. На пожаре погиб мужчина 1992 года рождения. По социальному положению – безработный. В результате пожара повреждена квартира №1 на площади 24 кв. м. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

За 9 месяцев в Татарском районе произошло 34 пожара – 22 в райцентре и 12 в селах. Количество пожаров, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 5 случаев. На пожарах погибло 5 человек, 6 получили травмы. Материальный ущерб от пожаров за составил 1 млн. 405 тыс. руб., что меньше чем в прошлом году на 367 тыс. руб. Основными объектами пожаров продолжают оставаться частные жилые дома и надворные постройки. В частных домах произошло 18 пожаров, 7 пожаров произошло в надворных постройках и 4 – в транспортных средствах.

Основные причины пожаров остаются неизменными, это: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. По данным причинам произошло 20 пожаров.

Хочется обратить внимание населения на тот факт, что в текущем, 2017 году в Татарском районе все три показателя – пожары, травмы, и особенно, гибель людей на пожарах, в сравнении с прошлым годом выросли в разы. Это не просто цифры и статистика, это человеческие жизни. 6 пожаров, на которых погибли люди, произошли в ночное время. Социальное положение погибших на пожарах людей – пенсионеры, инвалиды, безработные. Возможно, этих пожаров и не удалось бы избежать, но обнаружить их раннюю стадию – вполне возможно.

Призываем население еще раз обратить свое внимание на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, накрыв плотным покрывалом, вылив стакан воды или засыпав землей из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно, монтируется он за считанные минуты - открываем крышку, устанавливаем батарейку типа «Крона», крепим к потолку или стене, надеваем съемный корпус и запускаем извещатель. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Срок службы этого прибора около 10 лет. Приобрести автономный дымовой пожарный извещатель можно в любом хозяйственном магазине.

Установив такой прибор в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам