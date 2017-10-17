Гражданке Казахстана пришлось вернуться с железнодорожного вокзала в отдел судебных приставов для оплаты исполнительского сбора и представления документов, подтверждающих отчуждение доли земельного участка.

В отделе судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство неимущественного характера в отношении 49-летней гражданки Б. об обязанности продать на торгах, принадлежащую ей на праве собственности, земельную долю.

Женщине – гражданке Казахстана принадлежала доля в праве собственности на земельный участок, расположенный в Татарском районе Новосибирской области. Однако, в соответствии со ст.3 ФЗ «Об обороте сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года №101-ФЗ, иностранные граждане могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. Таким образом, должница нарушила требования Федерального законодательства и не произвела отчуждения доли в течение года с момента вступления в силу настоящего ФЗ.

В ходе исполнительных действий, установлено, что гражданка Б. официального трудоустройства и имущества, на которое возможно обратить взыскание не имеет, а её банковские счета пусты.

Однако одна из мер принудительного исполнения, которой стало вынесенное судебным приставом-исполнителем постановление об ограничении неплательщицы в вправе выезда за пределы Российской Федерации, привела должницу прямо в отдел судебных приставов.

Когда неплательщица собиралась пересечь Российско-казахстанскую границу, сотрудники пограничной службы сообщили ей о том, что попасть на Родину ей удастся только после исполнения своих обязательств. В результате, женщина представила судебному приставу-исполнителю документы, подтверждающие отчуждение доли, показав которые ранее она избежала бы проблем с выездом за границу, а также оплатила исполнительский сбор в размере 5 000 рублей для беспрепятственного пути в родные края.